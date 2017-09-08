



Острова Микронезии уходят под воду - 08.09.2017 15:52

Восемь островов в составе Микронезии оказались погребены под толщей воды, отмечают микронезийские, австралийские и фиджийские ученые. В качестве возможных причин затопления называются усиление волновой эрозии, а также повышение уровня мирового океана в результате глобального потепления.

В прошлом году ученые сообщали, что 5 островов, принадлежавших Соломоновым островам, исчезли под водой за последние 60 лет.

Так, в среднем в году уровень мирового океана повышается примерно на 3 миллиметра. Примечательно, что в западной части Тихого океана уровень повышения из-за особенности местных ветров может достигать и 12 миллиметров.

Ученые также сравнили фотографии, полученные со спутника, провели исследования побережья и опросили местных жителей. В результате удалось установить, что после 2007 года оказались затоплены по меньшей мере 8 островов, площадь которых не превышает 100 квадратных метров. Другие острова аналогичного размера уберегают от размывания из затопления более крупные острова, также почву удерживают корни деревьев. Экологи бью тревогу, поскольку под угрозой затопления оказываются многие низко расположенные острова. К примеру, в Папуа-Новой Гвинее уже есть некотоыре места, которые из-за угроз оставили местные жители.

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