



Латвия выступает за создание военного шенгена - 08.09.2017 13:48

Страны Европейского Союза провели встречу на уровне глав министерств обороны. На встрече выступил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис с предложением создать так называемый военный Шенген. Данное нововведение, по словам Кароблиса, позволит войскам максимально оперативно перемещаться по территории Европы.

Также глава Минобороны Литвы подчеркнул, что его страна выступает в поддержку укрепления сотрудничества в области обороны Европейского союза.

Кароблис отметил о важности разработки военного шенгенского проекта, согласно которому возможно упростить передвижение войск по Европе. В проекте также будут участвовать Эстония, Финляндия и страны Бенилюкса, в рамках постоянного структурированного сотрудничества в области обороны.

Данное решение находит поддержку у большого количества стран, и имеет ценность не только для Европейского Союза, но и для НАТО.

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