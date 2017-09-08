День города Черновцы 2017

- 08.09.2017 12:38
День города Черновцы 2017

День города Черновцы 2017 традиционно состоится в первые выходные октября. В нынешнем году празднование намечено на 7-8 октября.

Черновицкий городской совет объявил даты проведения празднования и приглашает предпринимателей принять участие в выставке-ярмарке по случаю праздника.

Традиционно по случаю городского праздника, который знаменует годовщину с дня первого письменного упоминания о Черновцах, проводятся различные праздничные мероприятия, а также ярмарки, где все желающие могут приобрести продукцию ресторанного хозяйства, сладости от производителей хлебобулочных и кондитерских изделий, продукты пчеловодства, картины, печатную продукцию, одежду и аксессары, а также изделия мастеров народных ремесел, сувениры и так далее.

Участие в выставках-ярмарках - бесплатное.

В программе Дня города 2017 в Черновцах ожидается масса интересных событий, развлечений для черновчан и гостей города. Подробную программу и расписание мероприятий на День города Черновцы 2017 смотрите вскоре на нашем сайте!

Также стало известно, что ко Дню города 2017 в Черновцах может состояться запуск поезда международного сообщения Черновцы - Сучава.

Платиновая Буковина, Черновцы

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