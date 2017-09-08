Обхват талии влияет на продолжительность жизни

- 08.09.2017 11:47
Обхват талии влияет на продолжительность жизни

Как заявляют ученые, излишние сантиметры в районе живота не только ухудшают внешний вид, но и создают условия для развития неприятных заболеваний. Как выяснилось, жир в районе живота опасен тем, что он способствует выработке агрессивных гормонов, которые и ведут к возникновению тех или иных болезней.

Недавно исследователи выяснили - между шириной талии и продолжительностью жизни в действительности существует связь.

Так, чтобы продолжительность жизни была дольше, обхват талии должен быть не больше половины роста. Иными словами, при росте человека в 1.70 метра - как мужчины, так и женщины, максимальный обхват талии должен быть не более 85 сантиметров. Жир. который концентрируется в области талии, приводит к активизации гормонов, которые провоцируют развитие сахарного диабета, ишемичной болезни сердца, остеохондроза, подагры.

Исследования показали, что каждые 10 сантиметров объема в талии - это минут 2 года жизни. Отсюда и закономерный вывод - чем тоньше талия, тем дольше жизнь. И достичь ее можно с умеренными физическими упражнениями и сбалансированным здоровым питанием.

Платиновая Буковина

Ключові слова: обхват талии, ширина талии, жир на животе

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