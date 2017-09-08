



Поліція Буковини розкрила 9 скоєних за добу злочинів - 08.09.2017 10:11

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 286 звернень, у тому числі 20 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 11 крадіжок, 3 випадки незаконного поводження зі зброєю, 1 шахрайство, 1 ДТП з травмованими особами та 4 факти зберігання наркотиків.

Поліцейські розкрили 9 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби.

7 вересня поліцейські склали 135 адміністративних протоколів, з яких 105 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 10 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Упродовж минулої доби на території Чернівецької області подій резонансного характеру не зареєстровано.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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