Поліція Буковини розкрила 9 скоєних за добу злочинів- 08.09.2017 10:11
Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 286 звернень, у тому числі 20 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 11 крадіжок, 3 випадки незаконного поводження зі зброєю, 1 шахрайство, 1 ДТП з травмованими особами та 4 факти зберігання наркотиків.
Поліцейські розкрили 9 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби.
7 вересня поліцейські склали 135 адміністративних протоколів, з яких 105 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 10 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території Чернівецької області подій резонансного характеру не зареєстровано.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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