



Мексику всколыхнуло мощное землетрясение - 08.09.2017 09:52

В Тихом океане произошло землетрясение, которое охватило южные регионы Мексики. На побережье были зафиксированы толчки мощностью 8,2 балла.

Отмечается, что эпицентр толчков располагался на глубине 35 километров и на расстоянии около 120 километров на северо-запад от города Пиджиджапан.

По мощности в эпицентре землетрясения данное событие приравнивается к катастрофе. В связи с произошедшим было озвучено предупреждение о цунами. Разрушительные волны грозят Мексике, Сальвадору, Коста-Рике, Гватемале, Панаме, Никарагуа и Гондурасу.

Землетрясение в Мексике вызвало большую панику среди населения. Жители Мехико, столицы страны, выбегали на улицы, опасаясь, что здания обрушатся. По причине происшествия в Мехико возникли проблемы с электроснабжением.

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