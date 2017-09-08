



В Черновцах сразу две ДТП 8 09 2017 - 08.09.2017 09:33

В Черновцах с утра пятницы, 8 сентября, произошло сразу две автомобильных аварии.

Одна из ДТП случилась на улице Винниченко. Как сообщают очевидцы, заторы по причине дорожно-транспортного происшествия имели место аж до улицы Чкалова.

Что до второго ДТП, то оно случилось на улице Русской, возле дома №219. В этой аварии столкнулось сразу три автомобиля. Здесь также имеют место заторы на дорогах, причем, движение осложнено по обоим направлениям. Пробки тянутся до улицы Фастовской.

На местах работают полицейские патрули. О причинах ДТП, а также о пострадавших информации пока что нет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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