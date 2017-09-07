Команда Нацполіція Буковини перемогла в турнірі з міні-футболу- 07.09.2017 15:44
Упродовж двох днів, 5-6 вересня, на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу «Олімпія» змагалися представники силових структур області.
У турнірі з міні-футболу з нагоди професійного свята рятувальників узяли участь вісім команд. А саме: представники обласних управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної міграційної служби, Державної фіскальної служби, Патрульної поліції міста Чернівців, Чернівецького прикордонного загону та військові.
У запеклій боротьбі команда Нацполіції здобула перемогу. Окрім цього, гравець поліцейської команди Дмитро Дучак став кращим атакуючим гравцем змагань.
Другими у турнірі з міні-футболу стали працівники обласного Управління ДСНС. А учасник команди рятувальників Сергій Урсуляк переміг у номінації «Кращий воротар» турніру.
Третє місце у змаганнях вибороли представники міграційної служби. Також гравець УДМС Валентин Шевчук здобув титул кращого захисника.
Дипломи та грамоти переможцям турніру вручив перший заступник начальника Управління ДСНС України в Чернівецькій області Андрій Мамавко. У вітальному слові він подякував командам за достойну гру та запросив продовжити боротьбу через рік.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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