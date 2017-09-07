В бельгийском отеле гостям предлагают золотых рыбок- 07.09.2017 15:14
Особое предложение стало доступным для одиноких постояльцев одного из отелей в Бельгии. Чтобы не скучать, гостям предлагают взять в аренду компаньона - золотую рыбку.
Подобное предлоожение действует для гостей отеля Charleroi Airport. Стоимость аренды золотой рыбки составляет 3,5 евро за ночь. Такое предложение для путешественников показалось весьма привлекательным и востребованным.
Вначале золотые рыбки предлагались для того, чтобы в ожидании регистрации гости не скучали. Однако данная идея настолько понравилась постояльцам, что было решено сдавать рыбок в аренду тем, кто остается на ночлег в отеле один.
Рябки находятся на стойке регистрации в специальном контейнере. Если посетитель нуждается в необычном компаньоне, рыбку переместят в небольшой аквариум и отправят в номер, в котором остановился одинокий гость. Менеджер отеля сообщил, что решение насчет золотых рыбок - далеко не единственное, чтобы разбавить досуг отдыхающих. Также в будущем в отеле появятся и другие интересные и необычные сервисы.
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