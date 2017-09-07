В Украину идет бабье лето- 07.09.2017 14:09
В Украине с выходных ожидается постепенное повышение температуры воздуха. О прогнозе на ближайшие несколько дней сообщает синоптик Наталья Диденко.
На юге температура воздуха поднимется до отметок +24.. +27 градусов. На большей части территории Украины прогнозируется до 18-23 градусов выше нуля. Что касается северных регионов, то там температура воздуха днем будет колебаться в пределах 17... 21 градусов тепла.
В пятницу в Украине, по словам Диденко, ожидается теплая, сухая и солнечная погода. На востоке днем возможны дожди, ночью пройдут дожди в Запорожье и Полтаве.
Потепление усилится на выходных и будет хорошо ощутимым в начале недели. Дневная температура по Украине будет достигать отметок +25... +30 градусов по Цельсию.
Коментарі (0)
Другие новости:
На Буковині іноземці за рік вчинили 34 злочини З 1 по 31 серпня цього року на території Чернівецької області тривали профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант». Основна їх мета – запобігти правопорушенням
- 08.09.2017 16:59
- 08.09.2017 16:59
Британская турфирма предлагает секретный круиз Секретный круиз предлагает путешественникам туристическая компания Saga. Интерес данного круиза, который туристы будут совершать
- 08.09.2017 16:32
- 08.09.2017 16:32
Острова Микронезии уходят под воду Восемь островов в составе Микронезии оказались погребены под толщей воды, отмечают микронезийские, австралийские и фиджийские учены
- 08.09.2017 15:52
- 08.09.2017 15:52
Латвия выступает за создание военного шенгена Страны Европейского Союза провели встречу на уровне глав министерств обороны. На встрече выступил министр обороны Литвы
- 08.09.2017 13:48
- 08.09.2017 13:48
Даты проведения ЗНО 2018 В Министерстве образования и науки Украины озвучили даты внешнего независимого оценивания в 2018 году. Тестирование выпускники будут сдавать с 22 мая по 12 июня.
- 08.09.2017 13:20
- 08.09.2017 13:20
День города Черновцы 2017 День города Черновцы 2017 традиционно состоится в первые выходные октября. В нынешнем году празднование намечено на 7-8 октября.
- 08.09.2017 12:38
- 08.09.2017 12:38
На орбиту выведен секретный космоплан США С космодрома на мысе Канаверал стартовал в рамках секретной военной миссии беспилотный космоплан США.
- 08.09.2017 12:21
- 08.09.2017 12:21
Обхват талии влияет на продолжительность жизни Как заявляют ученые, излишние сантиметры в районе живота не только ухудшают внешний вид, но и создают условия для развития неприятных заболеваний. Как выяснилось
- 08.09.2017 11:47
- 08.09.2017 11:47
Злочинець з Донецька вчинив напад на бухгалтера в Чернівцях 40-річний житель Донецька перебував у розшуку за вчинення розбійного нападу на бухгалтера одного з чернівецьких підприємств
- 08.09.2017 10:52
- 08.09.2017 10:52
Поліція Буковини розкрила 9 скоєних за добу злочинів Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 286 звернень, у тому числі 20
- 08.09.2017 10:11
- 08.09.2017 10:11