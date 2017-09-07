



В Украину идет бабье лето - 07.09.2017 14:09

В Украине с выходных ожидается постепенное повышение температуры воздуха. О прогнозе на ближайшие несколько дней сообщает синоптик Наталья Диденко.

На юге температура воздуха поднимется до отметок +24.. +27 градусов. На большей части территории Украины прогнозируется до 18-23 градусов выше нуля. Что касается северных регионов, то там температура воздуха днем будет колебаться в пределах 17... 21 градусов тепла.

В пятницу в Украине, по словам Диденко, ожидается теплая, сухая и солнечная погода. На востоке днем возможны дожди, ночью пройдут дожди в Запорожье и Полтаве.

Потепление усилится на выходных и будет хорошо ощутимым в начале недели. Дневная температура по Украине будет достигать отметок +25... +30 градусов по Цельсию.

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