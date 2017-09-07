



На Солнце произошла рекордная вспышка - 07.09.2017 12:54

На Солнце 6 сентября произошел мощнейший взрыв, пожалуй, самый сильный за последние 10 лет наблюдений.

На поверхности звезды в 12:10 по киевскому времени образовалась первая вспышка класса Х. По классификации данная вспышка соответствует самому мощному солнечному шторму. По словам исследований, с 2015 года было зафиксировано сильнейшее возмущение (класса Х2.2), однако уже спустя три часа произошла еще одна вспышка Х9.3, которая стала рекордной.

В 2006 году произошла последняя до настоящего дня вспышка класса Х9. Так, вчерашняя вспышка обещает сильнейший за 10 лет солнечный шторм, а также магнитную бурю на Земле.

Активность магнитного поля Солнца приводит к вспышкам на его поверхности. Это происходит из-за того, что магнитные линии перекручиваются, после чего снова соединяются, высвобождая наружу энергию. Подоные возбуждения нередко приводят к тому, что Солнце отбрасывает целые облака заряженной плазмы в сторону. Речь идет о корональном выбросе массы. Если заряженное вещество летит в сторону Земли, то на нашей планете ожидаются магнитные бури.



На Земле 6-7 сентября ожидается довольно сильная магнитная буря - на 5 баллов из восьми.

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