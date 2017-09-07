



Что какое хроническая усталость - 07.09.2017 11:39

Хроническая усталость - это состояние, крайне опасное для здоровья, которое нуждается в лечении. При этом, человек может достаточно долгое время испытывать проблемы в связи с хронической усталостью, но даже не думать об этом. Чтобывовремя обнаружить проблему и начать решать ее, нужно быть готовым. Предлагаем ознакомиться с основными симптомами хронической усталости, наличие которых должно насторожить.

Основнй признак - это стойкое чувство усталости, которое преследует вас достаточно долго, вплоть до нескольких месяцев. Такая усталось существенно сказывается на работоспособности, и порой даже привычные и несложные действия приходится выполнять с трудом. Постоянное чувство усталости может ощущаться более полугода.

Ночной отдых призван восстанавливать организм, давать новые силы и энергию. Однако, если после сна ощущение усталости сохраняется, есть чувство разбитости, и организм полноценно не отдохнул даже после 10 часов сна, то это также может быть олин из признаков хронической усталости. Также частые спутники такого состояния бессонница, тревожный и беспокойный сон. Даже если вы спите по ночам, но все равно чувствуете усталость, организм не успевает восстановиться во время отдыха, посколкьу нервная система находится в весьма истощенном состоянии.

После стрессовых ситуаций или даже минимальных нагрузок при хронической усталости могут возникать различные симптомы - гловная боль, боль в суставах и другие болезненные ощущения. Чтобы отдохнуть и прийти в себя, при хронической усталости нужны по меньшей мере сутки. Иногда различные боли могут быть достаточно длительными. Постоянное ощущение приближающейся простуды, как будто вы заболеваете - это явный признак хронической усталости.

Трудности с запоминанием и усвоением информации - это также один из признаков хронической усталости. Она проявляется в ухудшении кратковременной памяти, иногда становится очень трудно подобрать нужное слово, на запоминание небольшого объема информации уходит непривычно много времени.

Нередко при ронической усталости возникают головокружения, причем, не только от резких движений или перенапряжения. Голова может закружиться в самый неожиданный момент, и нередко возникают даже обмороки. Человек может испытывать скачки артериального давления, ему трудно стоять.

Однако, пи хронической усталости страдает не только сердечно-сосудистая система, но и другие системы организма человека. Нередко может возникать обострение аллергии - на запахи либо определенную пищу, также возможны проблемы с пищеварением, боли в животе, в том числе и по гинекологической части.

Важно, безусловно, предотвратить возникновение хронической усталости. Однако, если она все же имеет место, стоит немедленно принимать меры по борьбе с этим недугом, чтобы изменения не стали необратимыми и не вылились в ряд других неприятных заболеваний.

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