



Даты продаж и цены iPhone 8 - 07.09.2017 11:28

Презентация нового смартфона от Apple - iPhone 8 - ожидается уже на следующей неделе, 12 сентября. Также стало известно, когда могут стартовать предварительные заказы на гаджет.

Предполагается, что компания начнет принимать заказы уже с 15 сентября. Такой прогноз представил немецкий источник Macerkopf.

Что касается продаж в магазинах, то новинки появятся на полках магазинов ориентировочно с 22 сентября. Если речь идет о смартфонах серии iPhoneEdition, то они будут поставлены ограниченным тиражом, и продажи их начнутся позднее, примерно с ноября нынешнего года.



Также эксперты озвучивают примерные цены на новинки. В зависимости от объема памяти смартфоны обойдутся покупателям в сумму от 999 до 1199 долларов.

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