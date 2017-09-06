Закон об амнистии в Украине вступил в силу

- 07.09.2017 10:13
Закон об амнистии в Украине вступил в силу

Закон Украины "Об амнистии в 2016 году" вступил в силу сегодня, 7 сентября, на следующий день после публикации в официальном издании "Голос Украины".

Данным законом предполагается амнистия тех лиц, которые были осуждены за совершение умышленних не тяжких и не особо тяжких преступлений, не тяжких преступлений по неосторожности. Также в законе упоминаются лица, которые были несовершеннолетними на момент нарушения, беременные, родители детей-инвалидов или несовершеннолетних детей, если на момент совершения преступления они не были лишены родительских прав, осужденных, достигших пенсионного возраста, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ветеранов войны, детей родителей-инвалидов или дети родителей старше 70 лет.

Кроме того, в Законе об амнистии в 2016 году также упоминаются и участники АТО.

Также, если за не тяжкое или не особо тяжкое преступление осужденный отбывает наказание, он также может быть освобожден, если отбыл менее срока основного наказания. Если под действие указаных норм осужденный не подпадает, однако, он совершил не особенно тяжкое преступление, то неотбытую часть наказания ему сократят наполовину.

В законе указано, что суд принимает решение об амнистии в отношении того или иного лица в индивидуальном порядке после того, как будут тщательно проверены материалы личного дела, а также информация о поведении осужденного в течение времени отбывания наказания.

 

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Ключові слова: амнистия 2017, амнистия в Украине

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