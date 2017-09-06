



Миротворцы ООН должны размещаться на всем Донбассе - США - 07.09.2017 09:42

Россия выступает в поддержку миротворческой миссии ООН в восточные регионы Украины. К такому решению США относятся настороженно, в то же время, Вашингтон настаивает, что миротворцы должны размещать свои силы не только на линии соприкосновения, но и на всей территории Донбасса, который пострадал от военного конфликта.

В государственном департаменте США отметили, что рассматривают отправку сил ООН на Донбасс.

Данное заявление было озвучено после того, как президент РФ Путин сообщил, что обратится в Совет безопасности ООН для отправки миротворческой миссии на линию разграничения. Представители США отмечают, что миротворческая миссия должна помочь восстановить государственный суверенитет Украины, а также защитить украинцев вне зависимости от их этнического происхождения.

По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Гедера Науэрта, любая миссия миротворцев должна получить широкие полномочия по обеспечению безопасности и мира на всей территории оккупированного Донбасса.

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