



Вода по всему миру содержит пластик - 06.09.2017 17:15

Вода, зараженная микроскопическими частицами пластика, есть во всем мире, и ее пьют миллиарды людей по всему земному шару. Такое заявление озвучили исследователи Нью-Йоркского университета.

Специалисты подвергли анализу массу образцов воды, взятых из более чем 12 стран. Вода забиралась для исследований в водопроводе. Как выяснилось, 83% образцов загрязнены, и в них присутствуют пластиковые волокна.

В США отмечается самый высокий процент загрязнения воды - 94%. В образцах воды из здания Конгресса США, из Башни Трампа, штаб-квартиры Агентства по охране оккружающей среды был обнаружен пластик. Примечательно, что в ресторане Trump Grill образцы воды по уровню загрязнения сопоставимы с водой, взятой в Кито - столице Эквадора.

Авторы исследования утверджают, что подобное загрязнение распространено по всему миру, и основной причиной этого является общий уровень загрязнения планеты пластиком и другими отходами человеческой деятельности.

Платиновая Буковина

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