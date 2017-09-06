Ну Буковине оштрафовали 180 призывников

- 06.09.2017 16:41
Ну Буковине оштрафовали 180 призывников

Осенний призыв в Черновицкой области стартовал. Все повестки для прохождения срочной военной службы уже были розданы военкоматами. Призывникам предстоит пройти медицинские осмотры.

В Черновицком областном военкомате отмечают - повестки вручаются 20-летним юношам, и призыв осуществляется в три подразделения - в Вооруженные силы Украины, в Национальную гвардию, а также в Государственную специальную службу транспорта. В зону АТО никого из призывников на срочную службу не направляют.

Кроме того, сообщается, что почти 180 военнообязаных буковинцев поличили штрафы за то, что не явились за повесткой.

На следующей неделе в Черновицкой области также начнутся учения по территориальной обороне, и штабы будут развернуты в каждом районе Буковины. Учения будут продолжаться до конца сентября, и в них будут принимать участие все главы районных администраций, правоохранителей и силовых структур. В рамках учений буковинцы будут осуществлять отработку взятия под охрану важных объектов в области. ТАкже частники отработают патрулирование местности и навыки борьбы с диверсантами.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: призыв на срочную службу буковина, срочники черновцы

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