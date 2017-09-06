В Украине заработает сервис Гугл Авиабилеты- 06.09.2017 15:08
В пресс-службе Google сообщили о запуске в Украине сервиса по поиску авиабилетов онлайн. Сервис так и называется - Google Авиабилеты.
Для тех пассажиров, которые не привязываются к определенной дате и не имеют предпочтений касаемо авиакомпаний, данный онлайн-сервис будет особенно полезен.
В сообщении Google отмечается, что компания предлагает различные даты перелетов, альтернативные аэропорты, а также варианты, которые позволят снизить расходы на путешествие. Кроме того, сервис предоставит информацию, когда и на сколько билеты могут вырасти в цене.
Информацию по результатам отслеживания билетов на тот или иной рейс система будет направлять в Google Ассистент либо на электонную почту пользователя. Данные о популярных местах отдыха можно получить с помощью функции "Обзор". Для этого нужно указать тип отдыха, продолжительность и даты поездки.
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