



В ДТП на Ровенщине погибли четверо украинских политологов - 06.09.2017 13:23

Четверо известных в Украине политологов и журналист погибли в дорожно-транспортном происшествии утром 6 сентября в Ровенской области.

Отметим, что все они возвращались с научной польско-украинской конференции на тему "Стратегия сотрудничества стран Межморья в условиях гибридной войны", которая проходила в Варшаве.

По сообщению полиции, сообщение об аварии поступило в районе 7:00 утра среды, 6 сентября. ДТП случилось на автомобильной дороге Киев-Ковель-Ягодин в Рокитовском районе Ровенской области, недалеко от села Масевичи. Предварительно стало известно, что по неизвестным причинам авто марки Opel Omega выехало на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с с фурой DAF. Грузовик перевернулся, легковое авто же в результате столкновения буквально превратилось в груду металла.

В результате аварии на месте происшествия погибли политологи Александр Маслак (40 лет), Александр Никаноров (29 лет) и Алексей Куренной (31 год), а также журналист Владимир Карагуяр (33 года). Позднее стало известно, что в больнице скончался глава украинского Антикризисн6ого медиа-центра Сергей Попов, которы также ехал в Opel Omega.

Следователи и оперативные сотрудники полиции работают наж выяснением причин и обстоятельств происшествия.

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