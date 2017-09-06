



Украина готова к отопительному сезону на 95% - 06.09.2017 13:46

В Украине отмечается практически полная готовность к отопительному сезону 2017-2018.

На заседании Кабинета министров Украины 6 сентября об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.

Так, по состоянию на 6 сентября общее состояние подготовки Украины к отопительному сезону составляет 95,6%. Также в ближайшее время предполагается улучшение ситуации. На полную готовность по стране необходимо выйти до 15 сентября.

Вице-премьер-министр также отметил, что в ряде областей Украины (Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Черкасской) и в Киеве отмечается некоторое отставание от графика. За четверг, 7 сентября, запланировано общеукраинское селекторное заседание, на котором каждая область отчитается о ходе подготовки к будущему отопительному сезону.

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