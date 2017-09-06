



В дороге загорелся поезд Черновцы - Киев 6 09 2017 - 06.09.2017 12:18

В дороге с пассажирским поездом сообщением Черновцы-Киев (№118) случилась неприятность - поезд загорелся.

Как отмечают пассажиры, происшествие случилось недалеко от Киева - на станции Боярка, в 7:52.

В пресс-службе Укрзализныци прокомментировали ситуацию, отметив, что инцидент привел к задержке нескольких пригородных и пассажирских поездов. Так, задержки в движении коснулись вышеуказанного поезда №118 Черновцы-Киев, №68 аршава Киве, №770 Камянец-Подольский - Киев. Кроме того, на время от 20 до 60 минут могут задерживаться пригородные электрички, курсирующие на участке между Фастовым и Киевом.

Пассажирам загоревшегося составя подали новый локомотив, и поезд направился в пункт назначения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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