



Молдова примет участие в военных учениях в Украине - 06.09.2017 11:38

В Украине с 7 по 23 сентября состоятся военные учения Rapid Trident-2017, в которых также примут участие военнослужащие Национальной армии Молдовы.

Утром 6 сентября на заседании правительства Республики Молдова было утверждено соответствующее постановление.

Премьер-министр страны Павел Филипп напомнил, что президент Игорь Додон ранее запретил военному контингенту Молдовы принимать участие в украинских военных учениях. Премьер поставил под сомнение данное решение президента, отметим, что никто не может быть заинтеерсован в наличии слабой армии.

Также Филипп подчеркнул, что внешние партнеры также обеспечивают финансовую составляющую учений.

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