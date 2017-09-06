



На Буковині за добу викрали дві автівки - 06.09.2017 11:31

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 281 звернення, у тому числі 19 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 грабіж, 2 заволодіння автотранспортом, 12 крадіжок, 2 шахрайства, 1 ДТП з травмованими особами та 1 злочин з наркотиками.

Поліцейські розкрили 4 кримінальних правопорушення, які мали місце минулої доби. Також працівники ГУНП в Чернівецькій області провели певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 4 крадіжки та розшукано 1 безвісно зниклу особу.

5 вересня поліцейські склали 111 адміністративних протоколів, з яких 102 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 8 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Упродовж минулої доби на території Чернівецької області подій резонансного характеру не зареєстровано.



Платинова Буковина, Чернівці

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