



Китай может оказывать давление на КНДР - 06.09.2017 10:39

Между президентом США Дональдом Трампом и главой британского правительства Терезой Мэй состоялись телефонные переговоры. Мэй и Трамп обсудили ядерную и ракетную программу Северной Кореи и связанные с этим проблемы. По словам участников переговоров, именно Китай должен применить рычаги давления на КНДР.

Как отметила премьер Великобритании, угроза со стороны Пхеньяна нависла не только над странами региона, но и над всем мировым порядком и безопасностью. Великобритания, по словам Мэй, готова сотрудничать с другими лидерами Европы для создания новых элементов давления на Пхеньян. Оба политических лидера отметили, что Китаю предстоит сыграть ведущую роль в разрешении конфликта с Северной Кореей.

Так, для Пхеньяна именно Китайская народная республика по-прежнему сохраняет позиции главного торгового и политического партнера. Официальным поставщикомнефти для КНДР до 2013 года был Китай. Официальный экспорт углеводородов в Северную Корею Китай прекратил в 2014 году. В то же время, японские лидеры полагают, что КНР продолжает осуществлять поставки нефтепродуктов, но без публичного разглашения. В августе 2017 года, отметим, Китай запретил ввозить железную руду, уголь, свинец, а также морепродукты из Северной Кореи.

Стоит отметить, что ввиду ситуации с Пхеньяном помощники президента США начали подготовку проекта санкций в отношении Китая. Кроме того, США намерены оказывать давление на КНДР через Китай и Россию, и такая договоренность была достигнута с Японией.

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