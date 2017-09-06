В Украине принят закон о 12-летней школе- 06.09.2017 10:10
5 сентября во втором чтении был принят "Закон об образовании". Отметим, реформа сферы образования в Украине согласно новому закону знаменуется переходом на 12-летнее среднее школьное образование. "За" проголосовали 255 народных депутатов Украины из 259.
С 1 сентября 2018 года начинается начальное образование. Базовое среднее образование начинается по новым программам с 1 сентября 2022 года, и с 1 сентября 2027 года начинается профильное среднее образование.
Основной язык обучения - государственный. Также предметы могут преподаваться на двух и более языках, к примеру, на украинском и на английском либо же любом другом официальном языке стран ЕС.
В муниципальных заведениях дошкольного и среднего образования представители коренных народов и национальных меньшниств могут обучаться на государственном и на родном языке.
Обучение в школах стартует с шестилетнего возраста. Кроме того, если ребенку исполняется 7 лет, то он в тот же учебный год должен начать образование.
Закон об образовании предусматривает наполняемость классов не более 30 человек. Не менее 5 человек должно учиться в классах сельских школ. Если наполняемость классов меньше, поднимается вопрос об индивидуальной форме обучения и других вариантах.
По словам министра образования Украины Лилии Гриневич, первоклассники 2017 года уже начинают учиться но новым стандартам начального образования. Новый подход в педагогике подразумевает сотрудничество, а также применение на практике исследовательских методов обучения. Дети должны исследовать проблему и самостоятельно искать решение, а не получать готовый ответ. Это позволит им сохранить интерес к учебе. Подобную схему, отмечает чиновница, уже давно применяют в мировых системах образования.
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