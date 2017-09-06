



В Атаках перекинулась заповнена вантажівка - 06.09.2017 09:56

Ваговоз перевозив понад 30 тон насіння ріпаку. Внаслідок перекидання транспортного засобу ніхто не постраждав.



Дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки з 32 тонами насіння ріпаку сталася надвечір 5 вересня у селі Атаках Хотинського району. Рухаючись по об’їзній дорозі районного центру на автомобілі «Scania», 47-річний житель Вінницької області не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням. На кільці вантажівку занесло і вона перекинулася.

За результатами медичного освідчення шофер перебував за кермом тверезим. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На даний час поліцейські з’ясовують причини автопригоди.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини