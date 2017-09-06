В Черновцах начали выдавать школьные проездные- 06.09.2017 09:27
Ученические проездные для детей, которые живут далеко от школ и не имеют возможности пользоваться электротранспортом, выдаются с 4 сентября. Получить их могут представители школ в управлении образования Черновицкого городского совета.
Так, родители детей должны выбрать один из автобусных маршрутов, который предоставляет проезд на льготных условиях. Напомним, что каждый проездной документ будет действителен только для одного маршрута. При необходимости пользоваться другими льготными маршрутами, потребуется купить еще один проездной билет.
Так, ученический проездной стоит 200 гривен, из которых половина оплачивается родителями школьника.
Вторую половину стоимости компенсирует городской совет.
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