



В Сторожинці водій насмерть збив велосипедиста - 05.09.2017 13:55

Трагічна автопригода сталася зранку 5 вересня на одній із вулиць районного центру. Зі слів 44-річного водія автомобіля «ВАЗ», велосипедист, котрий рухався у попутному напрямку, раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Шофер не встиг зреагувати та допустив наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм той загинув на місці події.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Поліцейські встановили особу велосипедиста. Ним виявився 67-річний житель села Панки. За результатами медичного освідчення на момент аварії водій «ВАЗу» був тверезий.

Для з’ясування обставин смертельної ДТП призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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