



С космодрома Байконур планируют два пуска украинских ракет - 05.09.2017 13:45

Украинскую ракету Зенит запустят в декабре нынешнего года с космодрома Байконур. Кроме того, еще раз в начале 2018 года планируется запуск этой ракеты-носителя.

Так, запуск ракеты-носителя класса Зенит с космическим аппаратом Лыбидь состоится в первой декаде 2018 года. После этого более не планируются запуски Зенитов.

Ранее предполагалось, что запуск Зенита с космодрома Байконур в декабре 2017 года будет последним в истории. Его утвердили на совещании в Роскосмосе по итогам предстартовых работ.

Так, Зенит со спутником AngoSat-1, который был создан по заказу Анголы, будет запущен 7 декабря, в соответствии с планами. До этого планировалось, что ракета-носитель отправит в космос российский аппарат для научных исследований. Кроме того, в декабре присуствует еще одна, резервная дата пуска - 14 декабря.

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