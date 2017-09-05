С космодрома Байконур планируют два пуска украинских ракет- 05.09.2017 13:45
Украинскую ракету Зенит запустят в декабре нынешнего года с космодрома Байконур. Кроме того, еще раз в начале 2018 года планируется запуск этой ракеты-носителя.
Так, запуск ракеты-носителя класса Зенит с космическим аппаратом Лыбидь состоится в первой декаде 2018 года. После этого более не планируются запуски Зенитов.
Ранее предполагалось, что запуск Зенита с космодрома Байконур в декабре 2017 года будет последним в истории. Его утвердили на совещании в Роскосмосе по итогам предстартовых работ.
Так, Зенит со спутником AngoSat-1, который был создан по заказу Анголы, будет запущен 7 декабря, в соответствии с планами. До этого планировалось, что ракета-носитель отправит в космос российский аппарат для научных исследований. Кроме того, в декабре присуствует еще одна, резервная дата пуска - 14 декабря.
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