



За добу на Буковині сталось 22 крадіжки - 05.09.2017 11:19

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 314 звернень, у тому числі 27 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 розбій, 22 крадіжки, 3 шахрайства та 1 злочин з наркотиками.

4 вересня поліцейські склали 120 адміністративних протоколів, з яких 107 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 11 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Упродовж минулої доби на території області дорожньо-транспортних пригод з травмованими особами не зареєстровано.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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