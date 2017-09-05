



Где смотреть матч Исландия Украина 5 09 2017 - 05.09.2017 11:13

Сегодня, 5 сентября, на стадионе Лаугардалсвьоллур в Рейкьявике состоится матч квалификации на Чемпионат мира-2018 между сборными Украины и Исландии. Главным арбитром матча будет шотландский специалист Уильям Коллум.

Сборная Украины прибыла в Исландию за двое суток до матча. Длительность перелета составила 6,5 часов (рейсом из Харькова), и даное расстояние в официальных матчах стало для украинской сборной рекордным.

Трудности в сегодняшнем поединке может вызвать погода - поле обещает быть влажным, поскольку в ближайшие дни в Рейкьявике установилась дождливая погода.

Предлагаем ознакомиться с ориентировочными составами сборных на сегодняшний матч.

Сборная Исландии: Халльдоурссон – Севарссон, Арнасон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон – Гудмундссон, Халлфредссон, Гуннарссон, Бьярнасон – Гилфі Сигурдссон – Финнбогассон

Сборная Украины: Пятов – Бутко (Морозюк), Кривцов (Ракицкий), Хачериди, Матвиенко – Степаненко – Ярмоленко, Ротань, Коваленко, Коноплянка – Кравец.



В прямой трансляции матч Исландия-Украина покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Начало эфира - в 21:35.

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