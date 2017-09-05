Где смотреть матч Исландия Украина 5 09 2017- 05.09.2017 11:13
Сегодня, 5 сентября, на стадионе Лаугардалсвьоллур в Рейкьявике состоится матч квалификации на Чемпионат мира-2018 между сборными Украины и Исландии. Главным арбитром матча будет шотландский специалист Уильям Коллум.
Сборная Украины прибыла в Исландию за двое суток до матча. Длительность перелета составила 6,5 часов (рейсом из Харькова), и даное расстояние в официальных матчах стало для украинской сборной рекордным.
Трудности в сегодняшнем поединке может вызвать погода - поле обещает быть влажным, поскольку в ближайшие дни в Рейкьявике установилась дождливая погода.
Предлагаем ознакомиться с ориентировочными составами сборных на сегодняшний матч.
Сборная Исландии: Халльдоурссон – Севарссон, Арнасон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон – Гудмундссон, Халлфредссон, Гуннарссон, Бьярнасон – Гилфі Сигурдссон – Финнбогассон
Сборная Украины: Пятов – Бутко (Морозюк), Кривцов (Ракицкий), Хачериди, Матвиенко – Степаненко – Ярмоленко, Ротань, Коваленко, Коноплянка – Кравец.
В прямой трансляции матч Исландия-Украина покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Начало эфира - в 21:35.
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