П’яна сварка призвела до смерті на Сокирянщині

- 05.09.2017 10:12
П’яна сварка призвела до смерті на Сокирянщині

3-го вересня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про смерть 24-річного жителя села Коболчин у Сокирянській районній лікарні.

До медичного закладу відразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що загиблий працював слюсарем на одному із сільськогосподарських підприємств району. Того вечора померлий разом з 25-річним охоронцем вказаного підприємства розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку.

Жбурнувши камінь в потерпілого, охоронець влучив йому в голову. Від удару чоловік упав на землю та втратив свідомість. Останнього відразу було доставлено до медичного закладу, де під час надання медичної допомоги він помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Відомості про даний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. На даний час вирішується питання про оголошення порушнику підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вбивство під час випивки

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Рестораны Черновцы, каталог лучших ресторанов в Черновцах Ресторанный бизнес играет в Черновцах большую роль, что невооруженным глазом можно увидеть на карте города. В Черновцах
- 05.09.2017 16:59
В подразделениях Укрзализныци проводятся обыски В Укрзализныце проходят обыски, которые проводит Генпрокуратура Украины совместно со Службой безопасности.
- 05.09.2017 15:25
В Сторожинці водій насмерть збив велосипедиста Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
- 05.09.2017 13:55
С космодрома Байконур планируют два пуска украинских ракет Украинскую ракету Зенит запустят в декабре нынешнего года с космодрома Байконур. Кроме того, еще раз в начале 2018 года планируется запуск этой ракеты-носителя.
- 05.09.2017 13:45
В древних пещерах найдены смертельно опасные вирусы В Латинской Америке были обнаружены потенциально опасные для человечества вирусы. Как утверждают ученые, вирусы являются
- 05.09.2017 12:41
За добу на Буковині сталось 22 крадіжки Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 314 звернень
- 05.09.2017 11:19
Где смотреть матч Исландия Украина 5 09 2017 Сегодня, 5 сентября, на стадионе Лаугардалсвьоллур в Рейкьявике состоится матч квалификации на Чемпионат мира-2018 между сборными Украины и Исландии
- 05.09.2017 11:13
Биометрику в Черновцах будут выдавать в ЦПАУ Центр предоставления административных услуг в Черновцах будет выдавать биометрические загранпаспорта и внутренние паспорта в формате ID-карты
- 05.09.2017 10:36
ЕС продолжит переговоры по членству Турции в блоке Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Федерика Могерини подтвердила информацию о том
- 05.09.2017 10:19
В Чернівцях орудував зловмисник-донжуан В ході оперативно-розшукових заходів по розбійному нападу на 49-річну чернівчанку, поліцейські оперативно встановили особу нападника. І хоча зловмисник
- 05.09.2017 09:34

Всі новини