



П’яна сварка призвела до смерті на Сокирянщині - 05.09.2017 10:12

3-го вересня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про смерть 24-річного жителя села Коболчин у Сокирянській районній лікарні.

До медичного закладу відразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що загиблий працював слюсарем на одному із сільськогосподарських підприємств району. Того вечора померлий разом з 25-річним охоронцем вказаного підприємства розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку.

Жбурнувши камінь в потерпілого, охоронець влучив йому в голову. Від удару чоловік упав на землю та втратив свідомість. Останнього відразу було доставлено до медичного закладу, де під час надання медичної допомоги він помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Відомості про даний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. На даний час вирішується питання про оголошення порушнику підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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