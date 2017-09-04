



В Украину идет опасный грипп Мичиган - 04.09.2017 17:04

В будущем єпидемиологическом сезоне Украину ожидает штамм гриппа Мичиган. Данный штамм вируса гриппа отличается особой опасностью и может привести к смерти.

Штамм вируса гриппа Мичиган крайне опасен, кроме того, он относится к новой генетической группе. Наибольшую опасность грипп представляет для пожилых людей, беременных, людей с избыточным весом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких, с диабетом.

Лучшим методом защиты от заболевания по-прежнему является вакцинаця, которую следует делать уже в октябре-ноябре. При этом, пока что в Украине нет вакцин, однако ориентировочно они появятся в аптеках уже в конце октября.

Стоит отметить, что в эпидемическом сезоне 2016-2017 в Украине циркулировал грипп типа А pdm09, к которому также относится Мичиган. Однако, вирус циркулировал на низком уровне. Министерство здравоохранения Украины дает прогноз - в нынешнем эпидсезоне 2017-2018 эпидемии гриппа вряд ли удастся избежать.

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