



Буковинка хотела вывезти сына за границу по поддельным документам - 04.09.2017 16:10

У гражданки Украины, которая планировала пересечь государственную границу вместе с 7-летним сыном, сотрудники пограничной службы Черновицкой области обнаружили поддельные документы.

В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что женщина с ребенком планировала отправиться в Румынию.

Так, женщина с ребенком прибыла в контрольнопропускной пункт Порубное в Черновицкой области. Во время проверки документов сотрудники пограничной службы отметили поддельное поручение отца ребенка.

Вместе с сыном женщину передали сотрудникам Глыбокского отдела полиции в Черновицкой области.

Платиновая Буковина, Черновцы

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