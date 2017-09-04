



Австриец занялся производством золотой икры - 04.09.2017 14:58

Мир дорогостоящих деликатесов пополнился еще одной необыкновенной новинкой. Речь идет о золотой икре, производством коорой занялся Уолтер Груэл, фермер из Австрии.

Для изготовления золотой икры используется настоящая икра - высущенная осетриная икра, полученная от рыб-альбиносов, с добавлением хлопьев съедобного золота. Килограмм такой икры обойдется ни много, ни мало - в 200 000 евро.

По сути. на выходе получается мелкий золотистый порошок, который носит чисто символическое название икры. Как утверждает создатель, с добавлением такого продукта можно готовить супы, соусы, добавлять золотую икру в ризотто, готовить золотую пасту, которой можно мазать бутерброды. Любое блюдо с такой икрой обретает золотистый цвет и необычный икряной привкус.

Польза, по словам Груэла, от его деликатеса - очевидна. Икру дают рыбы, которые живут в экологически чистых районах. А золото, как считается, помогает укрепить иммунитет, потому хлопья золота также делают продукт весьма полезным, а также еще и красивым.

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