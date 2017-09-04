За лето 2017 на Донбассе погибло 55 бойцов ВСУ

- 04.09.2017 14:35
За лето 2017 на Донбассе погибло 55 бойцов ВСУ

Информационно-аналитический центра национальной безопасности Украины подсчитал потери украинской стороны в зоне АТО за лето 2017. Как стало известно, во время боевых действий на востоке Украины за три месяца лета 2017 года погибло 55 военнослужащих ВСУ. Кроме того, насчитывается 269 раненных бойцов.

Первые месяцы лета ознаменовались наибольшими потерями для Вооруженных сил Украины. Так, в июне погибло 23 бойца ВСУ, кроме того, 111 бойцов АТО получили ранения.

22 украинских военных погибли в июле 2017 года. Также в этом месяце были ранены 80 бойцов.

Что касается данных августа, то в этом месяце в результате военного конфликта погибли 10 бойцов Вооруженных сил, также были ранены 78 бойцов АТО.

Отметим, что 23 августа 2017 года про результатам переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в минске стороны достигли соглашения об очередном режиме прекращении огня - так называемом школьном перемирии. Стороны конфликта вщзяли на себя обязательства по обеспечению стойкого режима прекращения огня, а также - для гарантии надежного и безопасного доступа наблюдателей ОБСЕ на всей территории Украины. Тем не менее, перемирие на Донбассе продлилось недолго.

Платиновая Буковина

Ключові слова: новости ато 4 09 2017, Донбасс перемирие, потери сил АТО на Донбассе

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Рестораны Черновцы, каталог лучших ресторанов в Черновцах Ресторанный бизнес играет в Черновцах большую роль, что невооруженным глазом можно увидеть на карте города. В Черновцах
- 05.09.2017 16:59
В подразделениях Укрзализныци проводятся обыски В Укрзализныце проходят обыски, которые проводит Генпрокуратура Украины совместно со Службой безопасности.
- 05.09.2017 15:25
В Сторожинці водій насмерть збив велосипедиста Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
- 05.09.2017 13:55
С космодрома Байконур планируют два пуска украинских ракет Украинскую ракету Зенит запустят в декабре нынешнего года с космодрома Байконур. Кроме того, еще раз в начале 2018 года планируется запуск этой ракеты-носителя.
- 05.09.2017 13:45
В древних пещерах найдены смертельно опасные вирусы В Латинской Америке были обнаружены потенциально опасные для человечества вирусы. Как утверждают ученые, вирусы являются
- 05.09.2017 12:41
За добу на Буковині сталось 22 крадіжки Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 314 звернень
- 05.09.2017 11:19
Где смотреть матч Исландия Украина 5 09 2017 Сегодня, 5 сентября, на стадионе Лаугардалсвьоллур в Рейкьявике состоится матч квалификации на Чемпионат мира-2018 между сборными Украины и Исландии
- 05.09.2017 11:13
Биометрику в Черновцах будут выдавать в ЦПАУ Центр предоставления административных услуг в Черновцах будет выдавать биометрические загранпаспорта и внутренние паспорта в формате ID-карты
- 05.09.2017 10:36
ЕС продолжит переговоры по членству Турции в блоке Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Федерика Могерини подтвердила информацию о том
- 05.09.2017 10:19
П’яна сварка призвела до смерті на Сокирянщині Для з’ясування обставин інциденту поліцейські призначили низку експертиз. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.
- 05.09.2017 10:12

Всі новини