



За лето 2017 на Донбассе погибло 55 бойцов ВСУ - 04.09.2017 14:35

Информационно-аналитический центра национальной безопасности Украины подсчитал потери украинской стороны в зоне АТО за лето 2017. Как стало известно, во время боевых действий на востоке Украины за три месяца лета 2017 года погибло 55 военнослужащих ВСУ. Кроме того, насчитывается 269 раненных бойцов.

Первые месяцы лета ознаменовались наибольшими потерями для Вооруженных сил Украины. Так, в июне погибло 23 бойца ВСУ, кроме того, 111 бойцов АТО получили ранения.

22 украинских военных погибли в июле 2017 года. Также в этом месяце были ранены 80 бойцов.

Что касается данных августа, то в этом месяце в результате военного конфликта погибли 10 бойцов Вооруженных сил, также были ранены 78 бойцов АТО.

Отметим, что 23 августа 2017 года про результатам переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в минске стороны достигли соглашения об очередном режиме прекращении огня - так называемом школьном перемирии. Стороны конфликта вщзяли на себя обязательства по обеспечению стойкого режима прекращения огня, а также - для гарантии надежного и безопасного доступа наблюдателей ОБСЕ на всей территории Украины. Тем не менее, перемирие на Донбассе продлилось недолго.

Платиновая Буковина

Всі новини