Бионические линзы решат массу проблем со зрением

- 04.09.2017 13:38
Бионические линзы решат массу проблем со зрением

Компания Ocumetics Technology Corp проводит клинические испытания бионической линзы. Предполагается, что в будущем новые линзы могут прийти на смену контактным, а в очках и вовсе не исчезнет необходимость.  Если результат испытаний будет положительным, многие люди смогут ощутить перимущества применения протеза глазного хрусталика. Такая новинка может быть доступна уже через 2 года

Во время операции по устранению катаракты на место хрусталика устанавливается бионическая линза. Ее соединяют с мышцами глаза. Преимущество бионической линзы состоит в том, что по сравнению с обычным глазом она расходует в сто раз меньше энергии. Благодаря этому на фокусировку на дальних и близких предметах тратится гораздо меньше энергии, и эти процессы осуществляются без напряжения, и достаточно быстро.

Впрочем, бионическая линза - удовольствие не из дешевых, ведь одна линза обойдется в 3200 долларов. Однако, ее установка позволит избавиться от проблем с близорукостью и дальнозоркостью, также различными проблемами хрусталика, возрастным ухудшением зрения. Но если у человека имеются проблемы с сетчаткой или глазными мышцами, то бионическая линза не исправит ситуацию.

Линза в дальнейшем будет совершенствоваться, благодаря чему можно будет использовать эффекты, подобные тем, которые мы обычно видим в фантастических фильмах - максимальный зум, возможность видеть на дальшие расстояния, без применения телескопа, а также видеть предметы в мельчайших деталях, как в микроскоп. Также протез хрусталика глаза может позволить увеличить "разрешение" изображения, а также может предоставлять возможность наложения изображения или информации, как это уже применяется в системах дополненной реальности.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: бионические линзы, бионический протез хрусталика, линза вместо хрусталика глаза

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