



Недалеко от Черновцов произошло 3 землетрясения - 04.09.2017 12:34

В пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации сообщают о сейсмической активности в регионе.

Как стало известно, на прошлой неделе недалеко от Черновцов имели место три землетрясения.

Сейсмические толчки были зафиксированы в период с 28 августа по 4 сентября на достаточно близком от Черновцов расстоянии.

Так, всего за указанный период сейсмическая станция Черновицкого национального университета зафиксировала 6 сейсмических событий. Три землетрясения, также зарегистрированные сейсмостанцией, имели место на расстоянии 1500, 2100 и 3200 километров от Черновцов.

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