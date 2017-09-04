Американка побила рекорд пребывания на МКС

- 04.09.2017 11:33
Американка побила рекорд пребывания на МКС

Женщина-астронавт Пегги Уитсон приняла участие в рекордной по продолжитльности миссии на МКС. Уитсон вместе с коллегами Джеком Фишером и Федором Юрчихиным прибыли на Землю на борту космического корабля "Союз".

Приземление корабля "Союз" произошло вечером 2 сентября в Казахстане.

Длительность общего пребывания Пегги Уитсон на орбите Земли составила 665 дней, в том чсиел и 288 дней в рамках недавней миссии. Что же касается Юрчихина и Фишера, то каждый их них пробыл на МКС 136 дней.

За посадкой "Союза" спасатели вели наблюдения с вертолетов. После они спустились к месту высадки и помогли выбраться из капсулы участниками космиеческой миссии. Спасатели также доставили астронавтов в медицинскую палатку, после чего направили на вертолетах экипаж в аэропорт Караганды, где состоится традиционная церемония приветствия. После этого астронавты отправятся домой на самолетах.

Фишеру и Уитсон предстоит полететь в Хьюстон, в Космический центр Джонсона. В США, напомним, по причине разрушительного урагана Харви пришлось закрыть центр NASA. В свящзи с этим Национальное аэрокосмическое агентство разработало план по возвращению астронавтов домой с учетом непредвиденных обстоятельств.

Платиновая Буковина

Ключові слова: рекорд пребывания на орбите, рекорд на МКС, астронавт Пегги Уитсон

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