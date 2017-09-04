На Буковині за добу вчинили три злочини з наркотиками- 04.09.2017 10:42
Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 227 звернень, у тому числі 18 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 випадок тяжких тілесних ушкоджень, 1 неправдиве повідомлення про замінування, 9 крадіжок, 1 шахрайство, 3 злочини з наркотиками та 3 ДТП з травмованими особами.
Поліцейськими розкрито 8 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби.
3-го вересня поліцейськими складено 118 адміністративних протоколів, з яких 106 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 9 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).
Відділ комунікації поліції Чернівецької області
Коментарі (0)
Другие новости:
Рестораны Черновцы, каталог лучших ресторанов в Черновцах Ресторанный бизнес играет в Черновцах большую роль, что невооруженным глазом можно увидеть на карте города. В Черновцах
- 05.09.2017 16:59
- 05.09.2017 16:59
В подразделениях Укрзализныци проводятся обыски В Укрзализныце проходят обыски, которые проводит Генпрокуратура Украины совместно со Службой безопасности.
- 05.09.2017 15:25
- 05.09.2017 15:25
В Сторожинці водій насмерть збив велосипедиста Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
- 05.09.2017 13:55
- 05.09.2017 13:55
С космодрома Байконур планируют два пуска украинских ракет Украинскую ракету Зенит запустят в декабре нынешнего года с космодрома Байконур. Кроме того, еще раз в начале 2018 года планируется запуск этой ракеты-носителя.
- 05.09.2017 13:45
- 05.09.2017 13:45
В древних пещерах найдены смертельно опасные вирусы В Латинской Америке были обнаружены потенциально опасные для человечества вирусы. Как утверждают ученые, вирусы являются
- 05.09.2017 12:41
- 05.09.2017 12:41
За добу на Буковині сталось 22 крадіжки Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 314 звернень
- 05.09.2017 11:19
- 05.09.2017 11:19
Где смотреть матч Исландия Украина 5 09 2017 Сегодня, 5 сентября, на стадионе Лаугардалсвьоллур в Рейкьявике состоится матч квалификации на Чемпионат мира-2018 между сборными Украины и Исландии
- 05.09.2017 11:13
- 05.09.2017 11:13
Биометрику в Черновцах будут выдавать в ЦПАУ Центр предоставления административных услуг в Черновцах будет выдавать биометрические загранпаспорта и внутренние паспорта в формате ID-карты
- 05.09.2017 10:36
- 05.09.2017 10:36
ЕС продолжит переговоры по членству Турции в блоке Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Федерика Могерини подтвердила информацию о том
- 05.09.2017 10:19
- 05.09.2017 10:19
П’яна сварка призвела до смерті на Сокирянщині Для з’ясування обставин інциденту поліцейські призначили низку експертиз. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.
- 05.09.2017 10:12
- 05.09.2017 10:12