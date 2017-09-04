



На Буковині за добу вчинили три злочини з наркотиками - 04.09.2017 10:42

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 227 звернень, у тому числі 18 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 випадок тяжких тілесних ушкоджень, 1 неправдиве повідомлення про замінування, 9 крадіжок, 1 шахрайство, 3 злочини з наркотиками та 3 ДТП з травмованими особами.

Поліцейськими розкрито 8 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби.

3-го вересня поліцейськими складено 118 адміністративних протоколів, з яких 106 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 9 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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