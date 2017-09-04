Черновчан приглашают пробежать Буковинскую милю-2017- 04.09.2017 09:43
Традиционный массовый забег Буковинская миля в Черновцах в нынешнем году состоится 24 сентября. В спортивном мероприятии могут принять участие все желающие.
Стартовать и финишировать участники будут на Соборной площади. Дистанция, которую должны преодолеть участники, равна двум милям - или 3200 метрам.
Кроме того, участники Буковинской мили также могут принять участие в эстафетных соревнованиях (среди школьных команд). Также в рамках мероприятий состоится Чемпионат Украины по бегу на 1 милю. Участников забега ожидают приятные призы - футболки-вышиванки, велосипеды, а также много других приятных сюрпризов.
Регистрация в забеге - бесплатная. Начало забега в 10:00.
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