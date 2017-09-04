



США готовит жесткий военный ответ действиям КНДР - 04.09.2017 09:35

В случае нападения КНДР Соединенные штаты Америки готовы осуществить массированный военный ответ на агрессию. Президент страны Дональд Трамп отметил, что США находятся вполной готовности для использования ядерных сил.

По словам главы Минобороны США Джеймса Меттиса, если Северная Корея решится нанести удар по США, по какому-либо из американских объектов (в том числе и по острову Гуам) или по кому-либо из союзников, то им стоит ожидать жесткого и эффективного военного ответа.

Министр отметил, что Вашингтон вовсе не заинтересован в полном уничтожении Северной Кореи, несмотря на то, что возможности для этого существуют.

Представители Пхеньяна сделали заявление 3 сентября об успешных испытаниях водородной бомбы. Так, Северная Корея осуществила шестые по счету испытания ядерного оружия, чем вызвала шквал критики со стороны международной общественности, волну осуждения и ближайшие планы по усилению экономических санкций в отношении КНДР. Южная Корея после учений осуществила в ответ военные учения. Во время учений состоялась отработка нанесения ударов по местам размещения ядерных средств поражения КНДР из баллистических ракет.

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