



Буковинські полісмени провели уроки в школах 1 вересня - 04.09.2017 09:10

Буковинські школярі почали навчальний рік під надійним захистом правоохоронців. Поліцейські навіть встигли провести для учнів один з перших уроків.

1 вересня поліцейські стежили за дотриманням публічного порядку у 377 навчальних закладах області. До охорони святкових заходів долучилися 583 правоохоронці, котрі бездоганно виконали свою роботу.

Окрім забезпечення публічної безпеки під час урочистостей, поліцейські провели профілактичну лекцію для учнів чернівецького ліцею №2 під назвою «Урок з поліцейським».





«Справжній поліцейський повинен не тільки захищати суспільство та притягувати до відповідальності зловмисників. Він також зобов’язаний вміти зрозуміло пояснити, застерегти та підтримати співпрацю з населенням різних вікових категорій», – зауважив поліцейський ювенальної превенції в Чернівецькій області Василь Турецький.

Працівник поліції та представник Управління освіти міської ради детально розповіли підліткам, як попередити будь-яку протиправну поведінку та не стати жертвою злочинів чи інших нещасних випадків. Також школярам пояснили правила поведінки, необхідні для покращення взаємодії та взаєморозуміння з працівниками поліції. Правоохоронець запевнив дітей, що дотримання правопорядку та ввічливе ставлення до поліцейських є запорукою безпеки та ефективності роботи поліції.

Правоохоронці спільно з освітянами і надалі приділятимуть максимальну увагу правовій обізнаності учнів. «Урок з поліцейським» і надалі буде проводитись в інших навчальних закладах області.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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