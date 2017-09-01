



В сети опубликован манускрипт Леонардо да Винчи - 01.09.2017 17:25

Древняя рукопись Леонардо да Винчи "Кодекс Арундела" появился в свободном доступе. Ознакомиться с манускриптом, опубликованным Британской библиотекой, может любой желающий.

Речь идет о старинном документе на 570 страниц, датированном 1480-1518 годами.

"Кодекс Арундела" включает в себя трактаты по механике, геометрии и многим другим темам. Рукопись также содержит в себе массу эскизов и диаграмм. Важность данной работы оценивают весьма высоко - эксперты ставят "Кодекс Арундела" на второе место после "Атлантического кодекса".

Стоит отметить, что данный манускрипт вместе с "Лестерским кодексом", еще одной рукописью Леонардо да Винчи, были переведены в цифровой вид в рамках проекта Британской библиотеки под названием Turning the Pages.

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