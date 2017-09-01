



Въезд для россиян в Украину будет осуществляться по биометрике - 01.09.2017 16:50

Правила для въезда граждан РФ на территорию Украины с 1 января 2018 года претерпят изменений. Соответствующий указ сегодня, 1 сентября 2017 года, подписал президент Украины Петр Порошенко.

Процедура въезда в Украину для российских граждан будет осуществляться в три этапа. Так, о намерении приехать в Украину гражданин РФ может подать предварительное уведомление. Механизм предварительного электронного уведомления украинское правительство разработает в течение двух месяцев.

Кроме того, в рамках пограничного контроля гражданин РФ должен будет предъявить биометрический паспорт, как вариант - сдать биометрические данные. После этого следует процедура регистрации по месту пребывания.

Правительство Украины утвердить список стран миграционного риска, в отношении граждан которых будут вводиться такие правила. В список таких стран попадает и Россия.

Некоторые государства уже используют подобный режим пересечения государственной границы. Украина, по словам президента, является объектом военной агрессии со стороны России, потому данная практика является обоснованной.

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