



Террористы перемещают технику с Авдеевской промки - 01.09.2017 14:56

В течение трех суток осуществляется активное перемещение бронетехники российско-террористическими формированиями. В частности, перерброска техники касается района населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая.

Данные перемещения могут оказаться весьма опасными для украинских силовиков, как отмечает координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

Техника, как отмечается, движется из Авдеевки через Ясиноватую в северном направлении. Техника перебрасывается небольшими партиями. В целом, перемещено было 6 единиц колесных БТП, около четырех танков и не менее 10 единиц гусеничных ББП. Эксперты полагают, что противник осуществляет переброску сил на участок Крутая Балка новой ротной тактической группы, усиленной танками. Также возможно, что боевики намерены сконцентрировать силы на северо-восточной окраине города и районе Донецкой фильтровальной станции, перебросив вооружение с Авдеевской промзоны.

Также специалисты отмечают: весь Авдеевский узел обороны украинских сил может оказаться в затруднительной ситуации, если боевики прорвуся до высоты 229,8 либо до песчаного карьера.

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