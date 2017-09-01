В Новодністровську затримали наркоділка- 01.09.2017 13:20
30-річний чоловік не вперше потрапив у поле зору правоохоронців. Раніше він вже був судимий за злочини з наркотиками.
Під час оперативно-профілактичного відпрацювання міста Новодністровська працівники кримінальної поліції помітили раніше судимого місцевого жителя, котрий поводився підозріло і помітно нервував.
Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у чоловіка в рюкзаку та вилучили 58 головок снодійного маку і 32 кущі конопель. Правоохоронці направили вилучені рослини на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 309 Кримінального кодексу України – «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».
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