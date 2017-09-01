



Оперативний стан Чернівців 31 08 2017 - 01.09.2017 11:16

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 327 звернень, в тому числі 20 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 17 крадіжок та 2 факти пов’язаних з наркотиками.

Крім цього працівниками ГУНП в Чернівецькій області розкрито 12 крадіжок і розшукано одну безвісті зниклу особу.

31 серпня поліцейськими складено 140 адміністративних протоколів, з яких 128 - за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 9 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).

Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру та дорожньо-транспортних пригод з травмованими особами не зареєстровано.

Платинова Буковина, Чернівці

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