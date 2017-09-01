



Буковина - в лидерах по числу ДТП на иностранных номерах - 01.09.2017 10:54

По количеству автомобильных аварий с участием машин на иностранных номерах по областям Украины был составлен рейтинг, в котором Черновицкая области находится в числе "лидеров".

В общей сложности, в Украине только в течение первого полугодия 2017 года произошло свыше 4500 аварий с авто на иностранной регистрации.

В этих дорожно-транспортных происшествиях насчитывается 43 погибших члеовека. Кроме того, 429 человека получили различной тяжести травмы.

Наибольшее количетство аварий с автомобилями на иностранных номерах было зафиксировано в Киевской, Одесской и Львовской областях, а также в Чреновицкой, Закарпатской и Волынской. Больше всего ДТП произошло при участии авто с польской регистрацией - 1197 аварий. Далее следуют автомобили с литовской и болгарской регистрацией - соответственно 692 и 165 ДТП.

Платиновая Буковина, Черновцы

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