1 сентября в Черновцах - первая школьная статистика

- 01.09.2017 10:30
1 сентября в Черновцах - первая школьная статистика

Сегодня во всей Украине, в том числе и в Черновцах, прозвенели первые звонки. Во многих школах Черновцов решили отказаться от букетов учителям, а в качестве парадной формы дети надели в День знаний нарядные вышиванки.

По случаю Первого звонка, знаменующего начало нового учебного года 2017-2018, Черновицкий городской совет назвал важные цифры для школ.

Так, в Черновцах в нынешнем учебном году будут функционировать 50 общеобразовательных учебных заведений. Всего в школах будет обучаться 25296 детей в 902 классах. Средняя наполняемость в классе составляет 28 учеников, что по сравнению с прошлым годом больше на 0,1.

Что же касается начальной школы, то классов стало на 8 больше. Насчитывается 11192 ученика начальной школы, котоыре будут учиться в 371 классе. Так, средняя наполняемость классов в начальной школе составляет 30,2.

Первоклассников в нынешнем году в Черновцах насчитывается 3009, что больше, чем в прошлом году, на 165 детей. 

В средней школе сформировали 432 класса в составе 11765 учеников. При этом, средняя наполняемость классов составляет 27,2. В нынешнем году в старшей школе будет обучаться 2339 учеников в 99 классах, средняя наполняемость в которых составляет 23,6.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: день знаний черновцы, первый звоно 2017 черновцы

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